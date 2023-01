Felipe Guevara negó conocer a Ángel Valencia: "No tengo ninguna relación personal y nunca he estado con él"

Apenas asumió como nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia ha debido enfrentar cuestionamientos después de que un reportaje de Ciper Chile revelase que emitió boletas a la Municipalidad de Lo Barnechea durante la administración de Felipe Guevara.

Además, el nuevo timonel del Ministerio Público aparece prestando servicios en la Intendencia Metropolitana en diciembre de 2019, cuando era comandada por Guevara.

Todo esto pese a que Valencia negó conocer al exalcalde durante su exposición en el Senado, cuando estaba defendiendo su candidatura a la Fiscalía Nacional. "No conozco a Felipe Guevara, no he tenido una reunión profesional con él, no soy su abogado, que es lo que se planteó en su momento", dijo al ser interpelado por las senadoras Loreto Carvajal (PPD) y Yasna Provoste (DC).

Cabe señalar que Guevara fue recientemente sindicado por un exfuncionario municipal como el autor del mecanismo mediante el cual el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, presuntamente cometió malversación de caudales públicos al triangular dinero desde el programa Vita a sus arcas personales. Por esta razón, desde el Partido Comunista pidieron que Valencia se inhabilite de la indagatoria del caso.

En ese contexto, el exintendente habló con 24 Horas y descartó tener vínculos con Valencia: "No lo conozco, me encantaría conocerlo, parece ser una persona muy preparada, pero no tengo ninguna relación personal y efectivamente no conozco al señor Valencia".

Guevara subrayó que "una municipalidad tiene 1.500, 2.000 juicios al año por patentes, por obras municipales, por personas que pierden una licitación y reclaman al tribunal de compras públicas. En fin, y es normal, la gente tiene derecho a reclamar".

"Y en ese reclamo, normalmente, a la municipalidad la representan distintos abogados, internos o externos. Para eso hay un director jurídico, un fiscal interno como tienen las grandes empresas, que es el que se entiende con estos abogados. Por eso, hay instituciones dentro de la municipalidad, empresas que se preocupan de la cobranza, por ejemplo, del que no paga la patente de un restorán, un almacén o un kiosko", añadió.

"El alcalde no está preocupado de eso, es el director jurídico, el abogado jefe de la municipalidad, quien tiene abogados internos y externos que se preocupan de representar los intereses -no del alcalde- de la municipalidad", complementó la otrora autoridad municipal.

Respecto a los servicios que prestó Valencia en la Intendencia, Guevara indicó que "el abogado jefe de la Municipalidad e Lo Barnechea me acompañó a la intendencia, y por lo tanto él tiene que haber hecho ese tránsito con abogados de su confianza".

De esta manera, reiteró sobre el Fiscal Nacional que "nunca he estado personalmente con él, si él prestó servicios a la municipalidad de Lo Barnechea eso puede ser efectivo, hay cientos de abogados que prestan servicios a una municipalidad, pero no por eso el alcalde puede conocer a esos cientos de abogados".

