Ángel Valencia reitera que no conoce a Felipe Guevara y asegura que "no tengo ningún vínculo personal con él"

El nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia, reiteró que no conoce ni tiene vínculos con el exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara.

Esto frente a un reportaje de Ciper Chile, que reveló que Valencia emitió 57 boletas a la Municipalidad de Lo Barnechea desde febrero de 2015, cuando Guevara estaba al mando de la casa edilicia.

Además y según la publicación, el nuevo timonel del Ministerio Público fue contratado a honorarios en la Intendencia Metropolitana en diciembre de 2019, cuando era comandada por Guevara. Allí su función -de acuerdo a la boleta- fue "asesorar y apoyar al Sr. Intendente en materias judiciales en donde el Gobierno Regional Metropolitano sea parte o tenga interés”.

La investigación causó polémica ya que Valencia negó conocer al exjefe comunal en el Senado, cuando estaba defendiendo su candidatura a la Fiscalía Nacional.

Además, Guevara fue recientemente sindicado por un exfuncionario municipal como el autor del mecanismo mediante el cual el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, presuntamente cometió malversación de caudales públicos al triangular dinero desde el programa Vita a sus arcas personales. Por esta razón, desde el Partido Comunista pidieron que Valencia se inhabilite de la indagatoria del caso.

Ante esto, Valencia declaró que “me inhabilitaré en aquello que me tenga que inhabilitar como corresponde. Lo que tengo que decir sobre el particular ya lo dije, y no lo voy a volver a repetir, me remito a lo que ya planteé ante el Senado", añadió.

Al ser consultado por Guevara, el Fiscal Nacional respondió: “Yo hice mi presentación ante el Senado, aquello que me pareció pertinente yo lo transmití al Senado y me remito a eso (…) Quiero reiterar que yo no conozco al señor Guevara y no tengo ningún vínculo personal con él”.

"Me remito a lo que ya planteé ante el Senado e insisto ahora nos vamos a trabajar, tengo que ir a La Araucanía, quiero estar con los fiscales y les agradezco muchísimo su tiempo”, cerró.

