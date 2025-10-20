Fatal accidente de bus escolar en Recoleta: Descartan persecución policial y delincuentes fueron agredidos por vecinos

Un menor fallecido y varios lesionados dejó un accidente de tránsito en la comuna de Recoleta, luego que un vehículo particular, que huía con dos delincuentes a bordo, impactara a un furgón escolar en la intersección de las calles Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, en el sector de Patronato.

De acuerdo con la versión entregada por el teniente coronel Gabriel Villanueva de la Prefectura Norte de Carabineros, los dos antisociales intentaron huir tras el trágico hecho, pero fueron capturados por Carabineros y vecinos del sector, quienes además, los agredieron.

“Los delincuentes estaban realizando robos en el sector. La génesis del accidente es materia de la investigación, pero claramente estos delincuentes provocan el accidente. En la intersección de las calles donde pasó todo esto hay un ceda el paso no fue respetado”, agregó el uniformado.

El furgón escolar transportaba a 6 niños más 2 adultos y, según la policía uniformada, están todos fuera de riesgo vital producto del impacto.

“Lo que sabemos, al parecer, es que un ciudadano que presenció un robo con violencia a una joven hizo, por su cuenta, un seguimiento al vehículo particular donde se desplazaban los antisociales. Esa información se está ratificando por segunda vez, ya que él se identificó como carabinero, pero al momento de solicitar su credencial dijo que no la portaba”, agregó Villanueva.

Ambos delincuentes detenidos son mayores de edad y registran antecedentes policiales.

GOBIERNO

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, descartó que el vehículo que impactó al furgón escolar en Recoleta estuviera siendo perseguido por la policía. “No existen antecedentes de que hubiese existido dispositivos policiales en persecución”, afirmó.

Según los antecedentes disponibles, el accidente -ocurrido en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo- fue provocado por “dos personas que conducían el vehículo, quienes aparentemente venían de un robo con violencia”, indicó la autoridad.

Ambos sujetos se encuentran detenidos, ya que “los dos tienen antecedentes policiales y ya están a disposición de Carabineros”, agregó.

Respecto a los demás menores involucrados, Cordero informó que fueron atendidos y trasladados a recintos asistenciales cercanos. Consultado sobre su estado de salud, señaló que “estarían fuera de riesgo vital” y que “durante el transcurso de la tarde noche tendremos la actualización de ellos”.

PURANOTICIA