Un menor de edad falleció tras volcamiento de furgón escolar que fue impactado por delincuentes en Recoleta

Un grave accidente de tránsito se registró en la comuna de Recoleta, región Metropolitana, luego que un furgón escolar fuera colisionado y terminara volcado por un vehículo cuyos ocupantes huían luego de participar en un asalto.

Un vehículo blanco, modelo Sedán, colisionó con el furgón en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, en el sector de Patronato.

Según información policial, se registró el fallecimiento de uno de los niños, mientras que otras siete personas resultaron lesionadas de diversa consideración.

Los estudiantes pertenecerían al colegio Rafael Sanhueza de Recoleta.

La emergencia movilizó a Carabineros, Bomberos y personal de salud, quienes realizaron labores de rescate y atención en el lugar.

En tanto, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) se encuentra investigando para establecer con mayor claridad las causas del accidente.

(Imagen: @monitocv)

PURANOTICIA