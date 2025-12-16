Click acá para ir directamente al contenido
Tribunal aplaza decisión sobre solicitud de Jorge Valdivia de trasladar su arresto nocturno en vacaciones

La petición busca que el exfutbolista pueda cumplir la medida en dos domicilios distintos, en Puerto Velero y Pucón, durante las vacaciones de sus hijos.

Martes 16 de diciembre de 2025 18:32
La defensa de Jorge Valdivia, encabezada por la abogada Paula Vial, solicitó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago modificar las medidas cautelares que lo mantienen con arresto nocturno desde el 6 de enero.

La petición busca que el exfutbolista pueda cumplir la medida en dos domicilios distintos, en Puerto Velero y Pucón, durante las vacaciones de sus hijos.

Como consecuencia de esta solicitud, el tribunal decidió oficiar a las unidades policiales correspondientes para verificar la posibilidad de fiscalización en ambos lugares antes de resolver.

La audiencia, realizada en modalidad telemática y de carácter reservado, fijó para el 7 de enero a las 11:00 horas la entrega de la resolución.

Mientras tanto, el "Mago" continúa sujeto a arresto nocturno, prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional. El exfutbolista de 42 años es investigado por su presunta responsabilidad en cuatro delitos sexuales contra dos mujeres: dos violaciones, un abuso sexual agravado y un abuso sexual.

Según las denuncias, el primer ataque habría ocurrido el 20 de octubre de 2024 en un restaurante de Providencia, y el segundo el 18 de octubre en su departamento de Vitacura, tras acudir a bares con la denunciante.

