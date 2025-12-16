Cinco personas damnificadas, tres viviendas destruidas y 1.667 hectáreas ha consumido el incendio forestal en San Pedro

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el incendio forestal en la comuna de San Pedro, en la región Metropolitana se mantiene "en combate".

El siniestro denominado "Quilamuta" ha consumido una superficie aproximada de 1.667 hectáreas.

La emergencia ha dejado a cinco personas damnificadas y tres viviendas destruidas.

Se activó la Mensajería SAE para evacuación por incendio forestal según el siguiente detalle:

15:07 horas: sectores de Quilamuta y Lo Encañado

y Lo 16:17 horas sectores de Las Canchillas y Las Pataguas

y 16:34 Sectores de Quilamuta y Lingo Lingo.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Metropolitana de Santiago, la Dirección Regional de Senapred mantiene la Alerta Roja para la comuna de San Pedro, por incendio forestal, que se encuentra vigente desde el lunes 15 de diciembre de 2025.

Trabajan en el lugar: Cuerpo de bomberos de San Pedro, Melipilla, Curacaví, Ñuñoa, Puente Alto, La Granja, Villa Alhue, Conchalí, Paine, Talagante, Tiltil, Colina, Maipú, Santiago y Metropolitano Sur, 5 Brigada Roble-6, Roble 2, Roble-7, Roble-11, Roble-19, 1 pala 18 y 2 brifes, 14 técnicos, 2 helicópteros livianos, 3 Avión Cisterna, 1 Avión coordinación, 3 Helicópteros medianos, 4 Skidder, 1 Camión Aljibe Conaf Roble-22, 1 Puesto de Mando (PUMA 13, 1 Unidad de CONAF, 2 Aljibes Municipales de San Pedro y 1 de Melipilla, 1 de Maria Pinto y 1 de Alhue, Delegado Provincial de Melipilla, Director Regional de SENAPRED RM, Gobernador, Alcalde y Directora Regional de CONAF.

(Imagen: @Orrego)

PURANOTICIA