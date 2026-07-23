Exsubsecretario de Hacienda asegura que no consume drogas y atribuye a un "error" el resultado positivo de test

El ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, emitió una declaración pública para referirse a su renuncia.

La exautoridad aseguró tajantemente que se trata de un error, ya que “no consumo drogas”.

“Esta decisión se funda en que, tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de drogas realizado en abril, un examen posterior, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo que no refleja mi realidad”, indicó.

Luego, añadió que "no consumo drogas, y tengo la plena convicción de que ese segundo resultado es un error. Por lo mismo, me realizaré nuevos exámenes para despejar cualquier duda y demostrar, con total transparencia, que cumplo íntegramente con los estándares que el Gobierno ha establecido para las autoridades del Estado en esta materia”.

En la declaración, Rodríguez agradeció al Presidente José Antonio Kast “por su liderazgo y por el honor de haberme permitido servir a Chile a su lado. Al ministro Quiroz, por su respaldo y determinación para impulsar los cambios que nuestro país necesita. Al equipo del Ministerio de Hacienda, por su compromiso y vocación de servicio. Y a cada una de las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar en el Gobierno, por su dedicación al objetivo compartido de hacer crecer a Chile”.

Finalmente, sostuvo que “me voy con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí y con la convicción de que este Gobierno seguirá avanzando con fuerza para construir un país más próspero, más seguro y con más oportunidades para todos”, finalizó.

(Imagen: @jprodriguezo)

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