Gobierno confirma que renuncia de subsecretario de Hacienda se produjo tras dar positivo en test de drogas

El Gobierno informó durante la noche de este jueves que el Presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia de Juan Pablo Rodríguez al cargo de subsecretario de Hacienda.

En su reemplazo asumió en calidad de subrogante, Tomás Bunster Bustamante, de profesión ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En el comunicado de Presidencia no se conocían los motivos de la renuncia, pero luego, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, informó que la salida de Rodríguez se concretó luego de que un test de drogas arrojara un resultado positivo.

“Tal como lo hemos señalado, el Gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia. Y si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia”, afirmó la autoridad ante la prensa.

“Como saben, el Gobierno ha informado la renuncia del subsecretario de Hacienda a su cargo y que esta renuncia ha sido aceptada. El fundamento de la renuncia es que, si bien en un primer examen de detección de drogas el exsubsecretario en el mes de abril había dado negativo, en el análisis de la primera muestra de un segundo test en el mes de junio ha dado positivo“, detalló.

El secretario de Estado indicó que “todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra y el exsubsecretario además nos ha comunicado se realizará exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo”.

Finalmente, Alvarado señaló que “el Gobierno agradece la labor desempeñada por el exsubsecretario de Hacienda, señor Juan Pablo Rodríguez”.

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