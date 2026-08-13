Operativo preventivo de Carabineros en El Bosque y San Ramón deja 15 detenidos

Carabineros realizó un copamiento preventivo en distintos sectores del sector sur de la región Metropolitana, específicamente en El Bosque y San Ramón, con el objetivo de reforzar la seguridad, aumentar la presencia policial y prevenir la comisión de delitos.

En el operativo se desplegaron medios policiales locales y especializados, entre ellos personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), COP y apoyo de la Prefectura Aérea, mediante un helicóptero policial.

En el marco de este servicio preventivo se efectuaron 316 controles de identidad, 138 controles vehiculares y 13 fiscalizaciones a locales de alcoholes. Como resultado de los procedimientos, 15 personas fueron detenidas por distintos delitos e infracciones.

Este despliegue forma parte de las acciones preventivas que Carabineros desarrolla de manera focalizada, de acuerdo con el análisis delictual y las necesidades de seguridad.

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