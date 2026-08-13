Operativo preventivo de Carabineros en El Bosque y San Ramón deja 15 detenidos

El copamiento policial incluyó a personal del GOPE y apoyo aéreo, logrando más de 300 controles de identidad y vehiculares para reforzar la seguridad en el sector sur de la capital.
Carabineros realizó un copamiento preventivo en distintos sectores del sector sur de la región Metropolitana, específicamente en El Bosque y San Ramón, con el objetivo de reforzar la seguridad, aumentar la presencia policial y prevenir la comisión de delitos.
En el operativo se desplegaron medios policiales locales y especializados, entre ellos personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), COP y apoyo de la Prefectura Aérea, mediante un helicóptero policial.
En el marco de este servicio preventivo se efectuaron 316 controles de identidad, 138 controles vehiculares y 13 fiscalizaciones a locales de alcoholes. Como resultado de los procedimientos, 15 personas fueron detenidas por distintos delitos e infracciones.
Este despliegue forma parte de las acciones preventivas que Carabineros desarrolla de manera focalizada, de acuerdo con el análisis delictual y las necesidades de seguridad.
PURANOTICIA