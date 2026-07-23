Presidente Kast aceptó la renuncia de Juan Pablo Rodríguez al cargo de subsecretario de Hacienda

El Gobierno informó durante la noche de este jueves mediante un comunicado, que el Presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia de Juan Pablo Rodríguez al cargo de subsecretario de Hacienda.

En calidad de subrogante asumirá Tomás Bunster Bustamante, actual coordinador de Regulación Económica y jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda.

El profesional es ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El Ejecutivo no entregó mayores antecedentes sobre las razones de la salida de Rodríguez, pero su alejamiento se produce en una semana marcada por el aplazamiento en el Senado de la votación clave del plan de Reconstrucción Nacional.

(Imagen: Hacienda)

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