Cerca de un centenar de reos de alta peligrosidad son trasladados en megaoperativo desde Santiago a cárcel La Laguna de Talca

Un amplio operativo de seguridad se desarrolló este jueves para concretar el traslado de cerca de un centenar de internos considerados de alta peligrosidad desde Santiago hasta el Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca, en la región del Maule.

El procedimiento –denominado «Operación Cancerbero, cárcel de verdad»– estuvo a cargo de Gendarmería, con apoyo de funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes participaron en el resguardo del desplazamiento de los reclusos hacia el recinto penitenciario.

En total, cuatro buses fueron utilizados para transportar a los internos, vehículos que llegaron hasta las inmediaciones del Centro de Justicia de Santiago, donde se realizó el embarque de los reclusos antes de iniciar el recorrido hacia Talca.

El traslado forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno en materia de seguridad y busca reforzar el control penitenciario mediante el desplazamiento de internos de mayor peligrosidad hacia recintos con mejores condiciones de seguridad.

El megaoperativo contempló un amplio despliegue durante todo el trayecto. Los buses son escoltados por efectivos de Carabineros y la PDI, mientras que dos helicópteros realizan labores de monitoreo aéreo, permaneciendo atentos ante una eventual situación de emergencia, intento de fuga o rescate de alguno de los internos.

De esta manera, se busca mantener un control permanente del convoy durante su desplazamiento desde la región Metropolitana hasta la capital de la región del Maule.

En su cuenta de X, el Presidente José Antonio Kast informó que "saliendo temprano a la Región del Maule, junto a los Ministros Rabat y Arrau para seguir avanzando en nuestra agenda contra el crimen organizado y terrorismo".

Además, vale hacer presente que el traslado está siendo transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del Gobierno, permitiendo seguir el desarrollo del traslado y el despliegue de las distintas instituciones que participan en el procedimiento.

La cárcel concesionada de La Laguna de Talca fue inaugurada en enero de 2025 y está ubicada en el sector Panguilemo, a 10 kilómetros del centro de Talca. Tiene una superficie superior a los 63.500 metros cuadrados, es considerado el más moderno de Sudamérica y tiene espacio para albergar a un máximo de 2.320 internos.

PURANOTICIA