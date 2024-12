Exseremi de Vivienda declaró en Fiscalía que Ward "me instruyó agilizar la tramitación de las solicitudes de Parque Capital"

El exseremi de Vivienda de la región Metropolitana, Manuel José Errázuriz, compareció dos veces ante la Fiscalía Metropolitana Oriente como imputado en la investigación de la arista Parque Capital del «Caso Audio».

Se investiga un presunto tráfico de influencias para acelerar la entrega de permisos al proyecto Parque Capital, propiedad del Grupo Patio, liderado por los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, cercanos a Luis Hermosilla, quien está en prisión preventiva.

Errázuriz declaró que el abogado habría realizado gestiones dentro de la administración del expresidente Sebastián Piñera para agilizar los permisos del proyecto, a través del exministro de Vivienda Felipe Ward y el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Detalló su participación en la tramitación del proyecto y cómo este fue revisado dentro del organismo que encabezó durante la administración del segundo gobierno del ex Mandatario.

El 1 de octubre, Errázuriz llegó a la Fiscalía Oriente acompañado de su abogado Gonzalo Hoyl y un documento que resumía todo lo relacionado con el proyecto Parque Capital. El abogado de profesión y militante de Renovación Nacional, afirmó que trabajó en diferentes reparticiones del Estado durante las dos administraciones de Piñera y que llegó a la Seremi en 2019.

Explicó que, al inicio del segundo gobierno de Piñera, se creó la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) para ayudar al avance de iniciativas que generaran inversión y reactivaran la economía. Parque Capital fue incorporado en este listado, aunque desconocía las razones de su inclusión.

Reveló que, como asesor legislativo en el Ministerio de Vivienda, supo que Parque Capital era un proyecto complejo que tenía problemas con la Dirección de Obras Municipales de Lampa y un informe desfavorable del seremi anterior.

El 25 de febrero de 2020, tuvo una reunión por la Ley de Lobby con Francisco Feres y Jorge Mora, gestores de interés por el proyecto, quienes plantearon la intención de agilizar los procesos de autorización.

El exseremi mencionó que en esa reunión se insinuaron implicancias políticas de parte de funcionarios con poder de decisión, pero no se adoptaron decisiones sobre las autorizaciones del proyecto. Más adelante, el ministro Ward le pidió reunirse con Luis Hermosilla fuera del horario laboral para discutir sobre Parque Capital, aunque no se registró esta visita por Ley de Lobby.

Errázuriz asistió a la reunión con Hermosilla el 7 de agosto, donde el abogado penalista le entregó una minuta e insistió en que la Seremi estaba trabando el proyecto por razones políticas. Al terminar la reunión, Ward le pidió a Errázuriz que viera cómo solucionar el asunto dentro de los márgenes legales.

Después de esa reunión, el exministro de Vivienda “me instruyó dar todas las facilidades dentro de la legalidad a Luis Hermosilla y agilizar la tramitación de las solicitudes de Parque Capital. Esta instrucción fue permanente, a través de llamados telefónicos, lo cual se mezclaba con la presión original de GPS”.

“Ahora que recuerdo, en julio de 2020 el jefe de gabinete del ministro Ward, Gonzalo Vega, me pidió asistir a una reunión de lobby solicitada por Francisco Feres y Jorge Mora. En esa reunión no participé activamente, pero estuve en ella y no quedó registro de esa asistencia en la plataforma de lobby”, concluyó Errázuriz.

