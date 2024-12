Ward declaró ante Fiscalía por arista Parque Capital: "Planteamiento de apoyar gestiones vino directamente de Chadwick y Hermosilla"

El exministro de Vivienda, Felipe Ward, declaró el 30 de septiembre pasado ante el fiscal Miguel Ángel Orellana en calidad de imputado en la arista Parque Capital del «Caso Audio», donde se investigan gestiones irregulares para acelerar un proyecto vinculado con Grupo Patio.

Acompañado de su abogado, Jorge Gálvez, la exautoridad detalló cómo Andrés Chadwick y Luis Hermosilla jugaron un papel clave en estas gestiones.

Según publica La Tercera, Ward explicó que su vinculación con Parque Capital comenzó tras un almuerzo en la oficina de Chadwick en junio de 2020, donde conoció a Hermosilla. Durante esa reunión, el abogado expresó su preocupación por el estancamiento del proyecto y pidió al extitular del Minvu que investigara su estado y se mantuviera en contacto.

“Concurrí a ese almuerzo, que se enmarcaba en reuniones semanales que teníamos en diversos lugares, en los que se discutían temas políticos y de gobierno, a pesar de que Chadwick ya no tenía un rol formalmente activo en el Ejecutivo. Yo siempre me comunicaba con Andrés, desde mi teléfono, el cual tengo desde 2005. En esa reunión hablamos de temas de gobierno, que eran de conversaciones habituales, y terminado, Andrés Chadwick me invitó para que fuéramos a saludar a Luis Hermosilla, quien trabajaba en el mismo lugar”, recordó en su declaración.

“Una vez en la oficina de Luis Hermosilla, junto a Andrés Chadwick, Luis Hermosilla me manifestó su preocupación por el nulo avance del proyecto Parque Capital, y me mencionó que el proyecto había tenido trabas para su funcionamiento, por lo que, en virtud de mi rol de ministro de Vivienda, me pidió averiguar sobre el estado del proyecto y estar en contacto, y reunirnos para explicarme más detalles”, agregó.

El 27 de junio, Ward sugirió a Hermosilla que los gestores del proyecto solicitaran una reunión en el Ministerio de Vivienda por Ley de Lobby. Esta reunión se realizó el 3 de julio de 2020, con la participación de Manuel José Errázuriz, un asesor de apellido Bucarey, y Gonzalo Vega, jefe de gabinete de Ward.

“Para materializar esto, Luis Hermosilla me pidió el nombre de mi jefe de gabinete, quien era en ese momento Gonzalo Vega, con el objeto de solicitarle una reunión de lobby. De esta forma, el 30 de junio de 2020, yo solicité a mi equipo concertar una reunión por Ley de Lobby, para abordar el proyecto Parque Capital. Esa reunión se realizó el 3 de julio de 2020, y a ella asistieron Manuel José Errázuriz, un asesor de apellido Bucarey, y Gonzalo Vega, en representación mía”, detalló.

Un mes después, Hermosilla organizó una reunión con el seremi y Ward para discutir las razones del estancamiento del proyecto. Esta reunión tuvo lugar el 7 de agosto de 2020 en la oficina del abogado, donde se solicitó agilizar el proyecto.

“Un mes después, Luis Hermosilla me llamó para concertar una reunión con el seremi y conmigo, para tener antecedentes respecto a las razones por las cuales el proyecto no avanzaba. Dicha reunión se produjo el 7 de agosto de 2020, y a ella asistimos el seremi, Luis Hermosilla y yo. Esta se realizó en la oficina de Luis Hermosilla, que es la misma de Andrés Chadwick. Ahí Hermosilla me pidió emprender acciones mayores, como agilizar y destrabar el proyecto”, recordó.

Ward destacó la influencia del jurista como asesor del Ministerio del Interior, quien mantenía contacto con diversas autoridades del gobierno. A pesar de la salida de Chadwick de La Moneda, Hermosilla continuó en su rol durante la gestión de Gonzalo Blumel.

Aunque el exministro tuvo dudas sobre los intereses de Hermosilla, consideró que no había cuestiones personales debido a su cercanía con Chadwick. Ward afirmó que era común recibir consultas de asesores de diferentes ministerios sobre proyectos de inversión.

En ese sentido, señaló que "el planteamiento original de apoyar las gestiones para este proyecto vino directamente de parte de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, y es relevante considerar el ascendiente político de Andrés. Si una solicitud de apoyo a un proyecto viene directa o indirectamente de él, eso implicaba para mí, en su momento, un mayor compromiso para darle mi apoyo",

Además, consideró válidas las gestiones debido a la influencia política de Chadwick, primo del presidente Sebastián Piñera. Aclaró que no tenía conocimiento de ningún interés económico de Chadwick en el proyecto Parque Capital.

También la exautoridad encargó un informe detallado sobre el proyecto a la Seremi de Vivienda, ya que los permisos dependían de esta repartición. Admitió que las reuniones con Hermosilla no fueron registradas en la Ley de Lobby, pero no lo consideró necesario en ese momento.

Mencionó que no sabía que el edificio donde estaban las oficinas de Chadwick y Hermosilla era administrado por Grupo Patio, y que no conocía a los hermanos Jalaff ni a los Sauer. Declaró que probablemente tuvo conversaciones telefónicas con Chadwick durante la tramitación del proyecto.

Finalmente, Ward entregó su teléfono celular y permitió pericias a su correo personal e institucional. También descartó que su contratación en la Universidad San Sebastián estuviera vinculada a las gestiones por Parque Capital.

PURANOTICIA