Exministro Víctor Pérez tras fallo del caso SQM: advierte que las instituciones se "debilitan" cuando son usadas políticamente

La absolución de Pablo Longueira en el caso SQM motivó una dura reacción del exsenador UDI, Víctor Pérez, quien acompañó al exministro al Centro de Justicia y cuestionó el uso político de las instituciones estatales.

“Cuando las instituciones del Estado son utilizadas políticamente, son utilizadas para desprestigiar, esas instituciones se debilitan”, afirmó, apuntando al daño institucional que, a su juicio, deja el proceso.

El exsecretario de Estado describió el impacto personal de la investigación sobre Longueira: “Si usted es perseguido durante 11 años por todos los organismos públicos, Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Público, Servicios de Impuestos Internos, Fundación Ciudadana, que nadie sabe quién es quién y quiénes son financiados, y eso le afecta a su vida diaria, a su vida personal, a su vida de trabajo que no pudo realizar, indudablemente tiene que estar afectado”.

Pérez valoró la actitud de Longueira frente a las ofertas del Ministerio Público: “El Ministerio Público le ofreció salidas alternativas, y Longueira se opuso absolutamente demostrando que el coraje está como un elemento central en su vida política”.

Sobre un eventual retorno político, evitó pronunciarse: “Es una decisión que sin duda tomará Pablo, yo no lo voy a recomendar ni a dar el consejo públicamente, pero cualquier acción que realice Pablo es una decisión de él”.

Finalmente, Pérez denunció un trato desigual entre sectores políticos: “La derecha fue perseguida, empresarios que fueron detenidos, parlamentarios nuestros que fueron desaforados. ¿Quién de la izquierda? Nadie. La impunidad es a la izquierda”.

