Instalan detector de metales en el ingreso al comando de José Antonio Kast en Las Condes

Las medidas de seguridad adoptadas por el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, han vuelto a llamar la atención de los chilenos.

Si bien, primero fue el vidrio blindado para sus cierres de campaña en Viña del Mar y en Concepción, ahora se sumó otra medida para proteger su integridad.

Se trata de un detector de metales instalado en el ingreso a su comando, ubicado en la calle Presidente Errázuriz, en la comuna de Las Condes.

Por el lugar deben pasar todas las personas que deseen ingresar al inmueble, lugar donde la figura de la derecha más dura esperará los resultados de las votaciones.

Según dijo con anterioridad, estas medidas las tomó por una recomendación de seguridad en base a informes periódicos que le entregan en su campaña.

Vale hacer presente que el detector de metales también estuvo presente durante el cierre de campaña de Kast en el Movistar Arena, en la comuna de Santiago.

PURANOTICIA