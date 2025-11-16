Comando de Jeannette Jara prepara escenario en París-Londres para su eventual discurso

A medida que avanzaba la jornada electoral, el equipo de Jeannette Jara comenzó a dar forma al punto neurálgico donde la candidata oficialista enfrentará los resultados.

Desde temprano, su comando trabajó en los preparativos del escenario que recibirá a la abanderada de Unidad por Chile, quien este domingo 16 de noviembre marcó un nuevo hito en su campaña presidencial.

La instalación se levantó en un lugar emblemático del centro de Santiago: la esquina de calle Londres, en pleno barrio París-Londres.

Allí se montó una estructura de fondo negro y azul, iluminada con tonos que evocan la bandera chilena y ubicada junto al Museo de Arte Colonial de San Francisco. Un montaje que busca dar un marco solemne y simbólico al discurso que dará.

Ese punto del barrio patrimonial se ha transformado en el centro de operaciones de la candidatura en las últimas semanas, y este domingo el flujo de personas aumentó a medida que se acercaba la hora del cierre de mesas, reforzando la expectación en torno a la jornada.

Jara, exministra y representante de Unidad por Chile, fue la última de los ocho postulantes presidenciales en emitir su voto. Lo hizo cerca de las 14:00 horas en el Liceo Poeta Federico García Lorca, el mismo establecimiento donde cursó su educación básica, en un gesto que su equipo ha destacado como un retorno simbólico a sus raíces.

