Exministra Ríos valoró rechazo de acusación constitucional en su contra: "Se ha hecho justicia"

Tras el rechazo de la votación a la acusación constitucional en su contra, la exministra Marcela Ríos agradeció a todas las personas que la apoyaron directa o indirectamente durante el proceso, asegurando que "se ha hecho justicia".

"Quiero agradecer el apoyo que he recibido de todos los diputados y diputadas, en particular de las bancadas oficialistas, que han trabajado mancomunadamente para impulsar este proceso. Hoy día creo que se ha hecho justicia, se ha establecido por medio de esta Cámara de Diputados que no hemos infringido ni la ley ni la Constitución, por el contrario, hemos sido extremadamente respetuosas de cumplir con (ellas) durante el tiempo que asumí como ministra", comentó Marcela Ríos en un primer momento.

"Quiero agradecer a mi abogado, José Antonio Viera-Gallo, quien se ha desempeñado de manera brillante y muy colaborativamente en este proceso. Quiero agradecer al Gobierno, a las ministras, ministros, a la ministra Ana Lya Uriarte de la Segpres en particular, a la ministra Orellana que hoy día me acompañó, por haber estado acá, al nuevo ministro Cordero, de Justicia, por haber estado acompañando y colaborando en este proceso, de manera humana, pero también profesional", declaró posteriormente la antigua ministra .

"Quiero agradecer a mi partido Convergencia Social, que me ha entregado un enorme cariño y respaldo en todos estos días. Quiero agradecer a los miles de militantes de Convergencia (Social), del Frente Amplio, de Apruebo Dignidad, y de todos los partidos que apoyan al Gobierno que me han entregado sus palabras de aliento, sus cariños permanentemente".

Luego agradeció no solo a quienes votaron en contra y son parte de la coalición de Gobierno, sino que también a la Democracia Cristiana, a los diputados del PDG, e independientes que rechazaron la acusación en derecho, señalando que "todos votaron en conciencia y pudieron ver que acá no había méritos para impulsar esta acusación".

Recalcando el valor de la legalidad, manifestó que "es muy importante para el país que esta Cámara da una señal muy clara y muy potente, de que se puede hacer política pensando en el país, en las leyes, en las normas, en la Constitución, y en lo que es más importante para los chilenos. La Cámara tiene muchos temas que ver, y desde hoy día en adelante se puede dedicar a esa enorme agenda de trabajo que tiene".

Por último, Ríos reiteró que espera en adelante, que la Cámara pueda enfocarse en los proyectos de ley que necesita el país.

"Espero sinceramente que el tiempo de la Cámara va a ser usado para preocuparse de la agenda que les preocupa a las chilenas y chilenos, la agenda de seguridad, la reforma de pensiones, los temas de seguridad, las 40 horas, la enorme cantidad de agenda legislativa que tiene el Gobierno, que son las preocupaciones de las personas hoy día", concluyó Ríos.

