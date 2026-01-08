Elizalde responde a críticas de Kast hacia el Gobierno en evento de Icare: "Parece que le duró poco el traje de estadista"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió a las declaraciones que realizó José Antonio Kast durante el foro “Prioridades para Chile en la voz del Presidente electo”, organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE).

En la instancia, el líder del Partido Republicano aseguró que la actual administración entregará “un gobierno con una situación fiscal muy difícil” y criticó que el Ejecutivo esté tramitando proyectos como la ley de sala cuna universal, el proyecto que pone fin al CAE y crea el Fondo para la Educación Superior (FES) y sobre todo, el reajuste al sector público -la denominada norma de "amarre”- “a última hora”.

Al respecto, el secretario de Estado sostuvo que “parece que a José Antonio Kast le duró poco el traje de estadista. La condición de estadista tiene que ser permanente, no puede ser un traje que se utilice de acuerdo a la conveniencia”.

Además, el titular del Interior criticó la postura del mandatario electo y afirmó que “ahora se manifiesta en contra de todo posible acuerdo para resolver el drama del CAE o avanzar en Sala Cuna para Chile".

La autoridad recalcó que “lo que Chile necesita es algo distinto, voluntad constructiva, voluntad de acuerdo, un diálogo en que nos sentemos a conversar pensando en lo que es mejor para el país, y dejar de lado esta lógica propia de la campaña de descalificar de manera infundada, sin argumentos”.

