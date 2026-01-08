Kast llama al Congreso a "ponerse firme" con la norma de "amarre" ya que va "en contra de la voluntad de la ciudadanía"

José Antonio Kast participó este jueves en el foro del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), llamado “Prioridades para Chile en la voz del Presidente electo”.

En su intervención, el líder del Partido Republicano se refirió primero al trabajo que espera del Congreso: “Siempre le hemos dicho a los parlamentarios que se compren un saco de dormir, raciones de emergencia, velas, radio, ajá, porque van a tener mucha pega, y esperamos que sea así. Yo creo que nos van a ayudar, porque todos están conscientes de que hay urgencias que no pueden seguir esperando”.

Posteriormente, abordó la necesidad de ordenar las cuentas públicas y el proyecto de reajuste al sector público y específicamente la denominada norma de "amarre". “La reactivación y todo también pasa por nosotros, porque tenemos que hacer un ajuste fiscal, solo tenemos que respetar que no podemos gastar más de lo que ingresa. Por eso es tan malo que se empieza a discutir ahora una ley de amarre”.

Añadió que “eso es ir en contra de la voluntad de la ciudadanía, si lo que no se hizo en cuatro años no se va a hacer el último mes, y menos usando resquicios”.

CRÍTICA A LOS RESQUICIOS LEGALES

Luego, Kast fue tajante al señalar que "parece que algunos no dejan de pensar en los resquicios legales para lograr algo que la ciudadanía no quiere, ¿verdad? Entonces, esperamos que el Parlamento en esto sea firme y que diga que no corresponde, dentro de una ley de reajuste va a ser una ley miscelánea”.

"Eso no es jugar con las reglas que la sociedad necesita y eso enoja más a las personas porque se sienten incluso agredidos”, afirmó.

