Directora nacional del SernamEG por impasse en audiencia por caso de Nabila Rifo: "Se intenta distraer con temas ajenos"

La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) en Coyhaique, María Patricia Baeza Cabezas, protagonizó un impasse al llegar con al menos 10 minutos de retraso a la audiencia que revisaba el recurso de amparo contra la libertad condicional otorgada al agresor de Nabila Rifo, Mauricio Ortega.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique -ubicada a menos de cinco minutos caminando desde las oficinas del servicio- ya había iniciado la sesión cuando Baeza intentó ingresar, siendo impedida por funcionarios judiciales.

Ante la controversia, la directora nacional del Sernameg, Priscilla Carrasco, abordó el episodio señalando que, al igual que en el juicio contra Mauricio Ortega en 2016, “se intenta distraer con temas al recurso de amparo que hemos interpuesto como servicio”.

Destacó que “hoy, el abogado de Sernameg participó de la audiencia en tiempo y en forma, alegó la causa y entre sus argumentos señaló que la víctima no fue debidamente notificada”, según consigna Biobiochile.

Además, indicó que Gendarmería “presentó un escrito acompañando pruebas de que, efectivamente, en el lugar donde se notificó a la víctima, hoy día funciona, y es desde hace varios años un servicio público”.

La directora nacional concluyó que “le corresponde a la Corte resolver el recurso interpuesto”, mientras que al “servicio y Ministerio, esperar el fallo de esta decisión”.

