Directora regional del SernamEG llegó tarde y no pudo entrar a audiencia por caso de Nabila Rifo

Aunque figura como recurrente en el recurso de amparo contra la libertad condicional otorgada al agresor de Nabila Rifo, Mauricio Ortega, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) en Coyhaique, María Patricia Baeza Cabezas, no pudo asistir a la audiencia en persona. ¿La razón? “Llegó tarde y se quedó puertas afuera”.

Según información recabada por radio Biobío, Baeza arribó a la Corte de Apelaciones de Coyhaique con al menos 10 minutos de retraso. Intentó ingresar a la sala donde se realizaban los alegatos, pero funcionarios judiciales le negaron el acceso por encontrarse ya en curso la instancia. “Cuando la directora llegó al tribunal de alzada ni siquiera alcanzó a subir. Según dicen quienes presenciaron la escena, el guardia le planteó que la audiencia ya había partido y que -por tanto- tenía que esperar afuera”.

La audiencia estaba programada desde el día anterior en el portal del Poder Judicial y figuraba como la segunda en la tabla de ese martes, tras una primera que comenzaría a las 09:00. La sala de alegatos se ubica en el tercer piso del edificio, mientras que el guardia permanece en el primero. La sede del SernamEG regional, ubicada en Baquedano 257, está a solo dos minutos a pie de la Corte, en Baquedano 182.

ORIGEN Y CONTENIDO DEL RECURSO DE AMPARO

La audiencia se realizó luego de que el propio SernamEG ingresara un recurso de amparo para revertir la libertad condicional concedida a Mauricio Ortega. En el escrito, al que accedió el citado medio, la directora Baeza cuestionó la medida y afirmó que “la víctima no había sido debidamente notificada de las intenciones del condenado”.

ANTECEDENTES INSTITUCIONAL Y REPRERSENTACIÓN LEGAL

Un artículo previo reveló que el SernamEG nunca renovó el patrocinio que Nabila Rifo había otorgado a una abogada del servicio “hasta la completa ejecución de la sentencia” de su atacante. La jurista que la representó durante todo el proceso, Beatriz Ramírez, fue sumariada y destituida, lo que le impidió acceder a su correo institucional, donde llegaron las notificaciones del caso, incluida la del beneficio solicitado en abril y octubre de este año.

DESARROLLO JUDICIAL Y RESOLUCIÓN PENDIENTE

Tras la presentación del recurso, la Corte de Apelaciones solicitó un informe a la comisión de libertad condicional local, presidida por la ministra Natalia Rencoret. Según quienes conocieron su contenido, la instancia defendió su decisión de conceder el beneficio a Ortega y aseguró que “toda su tramitación se había ajustado a la ley”.

Durante esta jornada, los ministros Pedro Castro Espinoza, José Ignacio Mora y Luis Aedo Trujillo escucharon los alegatos del abogado del SernamEG y del defensor de Ortega. Ahora, queda que el tribunal determine si la liberación condicional se ajustó o no a derecho.

