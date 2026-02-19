Diputados UDI califican de "vergonzoso" e "impresentable" el bono que aumentó sueldo del Presidente Boric y exigen que lo devuelva

El actual jefe y la futura subjefa de la bancada de diputados de la UDI, Henry Leal y Flor Weisse, respectivamente, calificaron como "vergonzoso" e "impresentable" el bono cercano a los $3 millones de pesos que recibió el Presidente Gabriel Boric durante el mes de diciembre, como parte del programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) que se reparte en los servicios públicos del país.

Lo anterior significó que la remuneración del actual Mandatario subiera, aproximadamente, de $7 a $10 millones, situación que se repitió durante los meses de marzo, junio y septiembre del año 2025.

Cabe recordar que dicho beneficio corresponde a un incentivo trimestral que reciben los funcionarios de la administración del Estado, siempre que sus respectivas instituciones hayan superado el 90% de los objetivos y metas anuales definidas por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Justamente, es dicho criterio el que cuestionaron los parlamentarios gremialistas, tras asegurar que en el caso del jefe de Estado "resulta bastante evidente que no existe ni una sola meta u objetivo que haya cumplido durante el 2025 y en todo su gobierno, que amerite este tipo de bonificación".

"Es absolutamente vergonzoso e impresentable que mientras millones de chilenos hacen enormes esfuerzos para llegar a fin de mes y ayudar a sus familias, entre ellos los miles de damnificados que dejaron los incendios forestales en el sur de nuestro país, el actual Mandatario haya recibido un bono cada tres meses por metas que claramente no cumplió. Aquí no existe ningún resultado concreto que justifique haber recibido este beneficio. Por el contrario, lo que nos dejará es un país completamente estancado, con una excesiva tasa de desempleo, una de las peores crisis de seguridad y uno de los peores crecimientos de los últimos 35 años", cuestionaron.

Producto de lo anterior, los parlamentarios emplazaron al Presidente Boric a reintegrar o donar dichos recursos, insistiendo en que "cuando no hay un cumplimiento real de las metas, lo mínimo es dar una señal de coherencia y devolver estos recursos que recibió", criticando así que uno de los objetivos haya sido reducir o eliminar las brechas de género al interior del servicio.

"Lo que aquí está en debate no es sólo la entrega de un bono, sino que la señal política y ética que es capaz de entregar el Presidente Boric. Porque cuando un gobierno no cumple con los objetivos ni las metas que exige la ciudadanía, es impresentable que la máxima autoridad sea premiada con una bonificación económica. Por lo tanto, el actual Mandatario tiene la obligación y el deber moral de reintegrar estos recursos o donarlos, como un acto mínimo de consecuencia frente a la realidad que viven millones de chilenos y a lo nefasto que fue su gobierno", reiteraron.

PURANOTICIA