Diputado Longton califica de "insuficiente" la respuesta de Presidente Boric por fallida compra de casa de Allende

El diputado Andrés Longton (RN), quien presidió la comisión encargada de investigar la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, se refirió a la respuesta que entregó el Presidente Gabriel Boric al informe emanado de la instancia legislativa.

El Mandatario entregó un documento de dos páginas, donde asegura que su rol dentro del proceso de adquisición del inmueble "fue acotado y se redujo a la decisión inicial y a la firma del decreto que autorizaba la compra, respecto del cual, como es sabido, la Contraloría General de la República tomó razón”.

“Lamentablemente, el Presidente respondió poco y nada. Y lo que respondió es insuficiente del punto de vista de que habla primero de que todos los ministros y autoridades prestaron su colaboración en la Comisión Investigadora”, aseguró.

El parlamentario cuestiona esta colaboración “porque muchos de quienes invitamos que tenían directa participación y responsabilidad fueron alejados de sus cargos (...) El ministro Elizalde faltó a la verdad (...) a propósito de la destinación de recursos que no iban para comprar una casa del expresidente Allende”.

Longton recordó que en una entrevista televisiva, la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, “dijo que a este gobierno le faltó tino y que hubo un descriterio en avanzar en esta compra a pesar de lo legal y éticamente reprochable que era esto”.

Y agregó que “el Presidente Boric en su respuesta dice que aún está haciendo investigaciones a través de sumarios. Han pasado varios meses y, como dijo la exministra, hubo 17 abogados que revisaron este decreto y esta operación, la mayoría de ellos continúa en sus cargos, incluyendo a la jefa jurídica de la Segpres, Francisca Moya, su mano derecha, quien revisa los decretos para ponerlos en el escritorio del Presidente y además es su íntima amiga”.

En esa línea, el congresista cree existe “un pacto de silencio al interior del gobierno para proteger a ciertas personas y que si no hubiera sido por las escuchas al señor Crispi, lamentablemente no hubiéramos tenido información valiosa respecto al involucramiento que tuvo la familia Allende en todo el proceso y probablemente también para cambiar el precio de la casa que llegó a casi los 930 millones de pesos”.

Por su parte la diputada Paula Labra, integrante de la comisión investigadora, calificó la respuesta del Presidente Boric como “inaceptable. No aporta ningún antecedente nuevo, no se hace cargo en particular de ninguna de las preguntas que contenía el cuestionario, y por si fuera poco, espera que la comisión concluya en sus sesiones para hacer llegar este oficio”.

PURANOTICIA