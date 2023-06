Diputadas de RN califican como "publicidad engañosa" la suspensión de Catalina Pérez en mesa de la Cámara

Un grupo diputadas de Renovación Nacional (RN) calificó como "publicidad engañosa" el anuncio de su par Catalina Pérez de suspender su participación en la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Pérez tomó la decisión después de que se diese a conocer que la fundación Democracia Viva, representada por su pareja, Daniel Andrade, se adjudicó tres convenios por casi $426 millones por parte de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta.

La diputada Camila Flores acusó que “nos parece impresentable la actitud de la diputada Pérez de utilizar su género femenino para victimizarse frente a una situación que sin duda alguna es gravísima y queremos invitarla a que reconozca sus errores”.

"Cuando alguien de la derecha comete una situación que equivale a reconocer un error, se hace. Hoy día, cuando sale una persona de sus filas, no son capaces de pedir disculpas, de que se reconozca un error, ¿y qué es lo que hace la diputada?, se victimiza en su género. Las mujeres, al igual que los hombres, cuando cometemos errores tenemos que reconocerlos", agregó.

Flores acusó que "la figura de la suspensión no existe jurídicamente. Por lo tanto, aquí nos están tratando de pasar gato por liebre. Aquí o se renuncia o se mantiene, pero nadie puede suspender su participación dentro de la mesa".

"Me parece que es francamente irresponsable de parte de ella desconocer a personas que, por cierto, tienen un vínculo con ella, más allá de si este es laboral o amoroso, y yo espero que la diputada tenga el coraje de reconocer que aquí a lo menos existe una situación fraudulenta”, añadió.

Además, la parlamentaria lamentó que sus homólogos de la Unión Demócrata Independiente (UDI) hayan decidido bajar la moción de censura contra Pérez.

“En lo personal, y aquí quiero hablar a título personal, no quiero comprometer a las colegas, a mí me parece que no se debió haber bajado la censura a la mesa, porque no existe, insisto, la figura de la suspensión. Por lo tanto, yo creo que aquí se debió perseverar en esta misma y, por lo tanto, haber presentado la censura y haber sacado a Catalina Pérez, ya que ella no quiere salir por su propia voluntad", sentenció.

En tanto, su par Catalina del Real agregó que “como diputadas mujeres nosotros nos oponemos firmemente al argumento de ser mujer y victimizarse. Aquí, si ella comete un error o hay que investigar si hay un caso fraudulento, debe ser responsable y debe asumir las responsabilidades”.

Finalmente, la ind-RN Paula Labra complementó que "no podemos escuchar que una parlamentaria que está involucrada en un caso donde hay posible desfalco de 426 millones de pesos culpe a dos hombres adultos y que ella haya presentado su suspensión que es una figura dudosa, es publicidad engañosa, tiene que ser bastante mujercita y hacerse responsable por sus actos y ella debió haber renunciado a la mesa”.

PURANOTICIA