Diputada Pérez sale de mesa de la Cámara y UDI retira censura, pero anuncian que llevarán la causa a tribunales

La diputada Catalina Pérez suspendió su cargo como segunda vicepresidenta de la Cámara, y con esto la oposición retiró la censura a la mesa por el escándalo en que se vio involucrado la pareja de la parlamentaria de Revolución Democrática.



En un punto de prensa en el Congreso, la diputada señaló que "han sido días sumamente duros, se ha buscado endosarme una responsabilidad que yo no tengo, el daño que se me ha infligido no puedo permitir que se le inflija también al oficialismo, tenemos un proyecto político que cuidar".



Añadió que "no vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza, si para eso necesario que yo suspenda mi participación en la mesa de la Cámara yo no tengo ningún problema en hacerlo".



Luego, los diputados UDI Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma anunciaron que con esta decisón de la vicepresidenta se retira la censura a la mesa completa, ya que no podían separarse los cargos, pero por tratarse de un conflicto de interés acudirán a los tribunales de justicia.



"La Cámara de Diputados merece ser cuidada, la democracia merece ser cuidada y cada peso del erario fiscal merece ser cuidado. Acá hay un conflicto de interés y se abre una arista judicial, en la Contraloría y en la comisión de Ética", dijo Alessandri.



También explicó que "puede seguir adelante con el término de su periodo el diputado Vlado Mirosevic, la censura de hoy implicaba votar a toda la mesa, ya que no existe el mecanismo para votar a uno u otro miembro". A la actual mesa le queda una semana antes de la renuncia regular.



Por su parte, Coloma expresó que "con la renuncia de la diputada Pérez, del seremi, de su pareja, vamos a retirar la censura a la mesa, pero vamos a seguir en los tribunales de justicia para poder investigar dónde están los 426 millones de pesos".



El exseremi del Minvu en Antofagasta, Carlos Contreras, firmó un convenio por $426 millones con la fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez. Todos son militantes de Revolución Democrática.

