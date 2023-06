Diputada Pérez manifiesta su "absoluta y total disposición" a suspender su militancia en RD por caso Democracia Viva

La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, manifestó su "absoluta y total disposición" a suspender su militancia, tras la polémica generada por los convenios entre Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.

Mediante una carta enviada a la Directiva Nacional de RD, la parlamentaria sostuvo que "se ha tratado, mañosa y coordinadamente, de poner en tela de juicio la integridad de nuestro proyecto político y con eso golpear lo más esencial de nuestras convicciones".

"La juventud a veces nos hace dudar de que este momento también pasará, y vendrán otros momentos iguales o más duros para los que deberemos estar más y mejor preparados. Juntos. El cómo actuamos hoy sentará un precedente de cómo actuaremos a futuro", añadió.

Asimismo, Pérez subrayó que "he sido yo la primera en requerir a Contraloría, he condenado yo misma la falta de criterio político y ético de los involucrados y he sostenido que se debe tener tolerancia cero con cualquier acto que haga poner en duda nuestros estándares éticos y de transparencia hacia la ciudadanía, aunque vengan de mi círculo más cercano".

En esta línea, recalcó no haber tenido "ninguna injerencia, participación ni soy responsable de ninguno de los hechos conocidos. He estado a disposición de responder abiertamente todas las preguntas que se me han hecho y aportar toda la evidencia que contribuya a esclarecer los hechos para la justicia. No será distinto en este caso".

De esta forma, la legisladora dijo: "Le manifiesto a los alcaldes, que han solicitado se congele mi militancia, mi más absoluta y total disposición a generar una autodenuncia y suspender mi participación si es que estiman que con eso se estará protegiendo el proyecto político al que le he dado ocho años de mi vida".

Cabe señalar que, de acuerdo a lo revelado por La Tercera, los alcaldes Macarena Ripamonti (Viña del Mar), Tomás Vodanovic (Maipú), Emilia Ríos (Ñuñoa), Carla Amtmann (Valdivia) y Luis Valenzuela (Tiltil), entre otros, pidieron que se paralice la afiliación de la diputada Pérez “hasta que esclarezca si tuvo o no participación".

A esto se suma que el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, señaló que el consejo político del partido decidió presentar una medida cautelar ante el Tribunal Supremo para suspender la militancia de la parlamentaria.

