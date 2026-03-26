Destruyen protección de la estatua del general Baquedano durante marcha estudiantil en Santiago

Las movilizaciones estudiantiles en las cercanías del ex Congreso Nacional terminaron en diversos incidentes violentos.

Tras un recorrido por la Alameda, desde plaza Baquedano hasta el sector de Los Héroes, la jornada estuvo marcada por la instalación de barricadas y enfrentamientos directos con personal de Carabineros.

Entre los sucesos de mayor gravedad destaca la destrucción de la estructura de protección que resguarda la estatua del general Manuel Baquedano. Este hecho motivó un despliegue inmediato de efectivos de Control de Orden Público de Carabineros en la zona, provocando además cortes de tránsito y el cierre preventivo de múltiples estaciones del Metro de Santiago.

La empresa Metro de Santiago comunicó que, si bien algunas estaciones retomaron sus operaciones, lo hicieron bajo la modalidad de accesos controlados.

En la Línea 1, se habilitaron Universidad de Chile (por los ingresos de Serrano y Ahumada), Santa Lucía, Universidad Católica y Baquedano (esta última con accesos operativos por Línea 5). Por su parte, en la Línea 2 operan Santa Ana y Cal y Canto, mientras que en la Línea 5 se encuentra disponible la estación Bellas Artes.

Según el reporte de TransporteInforma, persisten las alteraciones viales en el casco histórico de la capital. En Avenida Providencia, el flujo hacia el poniente se mantiene desviado por Puente del Arzobispo y Avenida Salvador, mientras que en Vicuña Mackenna al norte, los vehículos son derivados por Rancagua hacia el oriente. En contraste, la Alameda fue habilitada hacia el oriente en el tramo entre Manuel Rodríguez y Diagonal Paraguay, normalizando el paso del transporte público de Red Movilidad y de vehículos particulares.

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