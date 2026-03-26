Enfrentamientos con Carabineros y cierre de estaciones de Metro marcaron protesta de estudiantes contra medidas del Gobierno

Estudiantes secundarios y universitarios marcharon hacia la sede del ex Congreso Nacional en el centro de Santiago, manifestando su rechazo al alza de las bencinas y a los recortes en la gratuidad universitaria.

La convocatoria, liderada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), se concentró en puntos como plaza Italia, la Alameda y la Universidad de Santiago.

Darling Marchant, vocera de la ACES, acusó al Ejecutivo de privilegiar a los sectores más acomodados con sus medidas económicas. “No vamos a dejar que precaricen más nuestra educación; no vamos a permitir que el Gobierno nos golpee elevando las bencinas y recortando la gratuidad”, sostuvo la dirigente durante la protesta.

En las inmediaciones del Ministerio de Educación se registraron barricadas y lanzamiento de objetos contundentes, lo que derivó en la intervención del personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros.

Posteriormente, los manifestantes se desplazaron hacia plaza Baquedano, donde fueron dispersados con carros lanzaagua.

La jornada provocó el cierre de estaciones de Metro en las líneas 1, 2 y 5, incluyendo Los Héroes, Universidad de Chile y Baquedano.

Asimismo, se implementaron desvíos de tránsito en la Alameda y calles céntricas como Agustinas y Teatinos para mitigar el impacto en la movilidad capitalina.

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