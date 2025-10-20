"Desgarra el alma de Chile": Presidente Boric asegura que "se hará valer el derecho y la justicia" tras muerte de niño en Recoleta

El trágico accidente se produjo cuando el conductor de un vehículo que huía tras un robo con intimidación colisionó con un furgón escolar en el barrio Patronato.
El Presidente Gabriel Boric expresó su conmoción por el trágico accidente de tránsito ocurrido este lunes en la comuna de Recoleta, que dejó como saldo un niño de 10 años fallecido y cinco menores lesionados.
A través de una publicación en su cuenta de X, el Mandatario manifestó su apoyo a las familias afectadas. “La muerte de un niño y puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por 2 delincuentes (ambos ya detenidos) desgarra el alma de Chile. Es la sociedad entera la que abraza a las familias que hoy sufren y repudia a quienes han provocado esta tragedia”, escribió.
Además, el jefe de Estado informó que instruyó a su gabinete para brindar apoyo directo a los afectados. “He instruido a mis ministros ponerse a disposición de las familias. El Estado, a través de todas sus instituciones, hará valer el derecho y la justicia”, aseguró.
El trágico accidente se produjo cuando el conductor de un vehículo que huía tras un robo con intimidación colisionó con un furgón escolar en el barrio Patronato.
