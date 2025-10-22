Desbordes tras orden de embargo contra la Municipalidad de Santiago por Sierra Bella: "No voy a pagar 8 mil por lo que vale 2 mil"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, lamentó el embargo ordenado por el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago contra la municipalidad por el incumplimiento del pago a la Inmobiliaria San Valentino SpA por la compraventa de la exclínica Sierra Bella.

"Vamos a interponer todas las excepciones que correspondan, porque aquí tenemos juicios pendientes, hay una serie de discusiones, hay un enriquecimiento ilícito", aseguró.

El jefe comunal acusó a los representantes de Sierra Bella de "estar cobrando por responsabilidad y por culpa de la exalcaldesa Hassler $8.000.000.000 por algo que vale apenas $2.500.000.000".

"Yo no voy a pagar 8.000 por lo que vale 2.000", aseguró.

La autoridad agregó que "no es posible que los dueños de la clínica insistan en un negocio que está completamente viciado, y en ese sentido vamos a seguir defendiéndonos".

"La exalcaldesa (Irací Hassler) escapó de sus responsabilidades, pero el municipio sigue sufriendo con este pésimo negocio", aseguró.

El alcalde agregó que esto "no solo un negocio carísimo, donde se nos está cobrando tres veces el valor, sino que además en ese lugar, técnicamente, no es posible hacer un CESFAM en regla, menos aún una clínica".

"El lugar está abandonado hace muchos años y, por lo tanto, el costo de una eventual instalación de un sistema de salud es altísimo", manifestó.

Finalmente, Desbordes dejó claro que "vamos a seguir peleando y defendiendo los recursos de todas y todos los vecinos de Santiago, y vamos a seguir adelante con todas las acciones civiles y penales en contra de todos los responsables detrás de este negociado".

