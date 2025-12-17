«Rol Único de Vándalos»: Kast detalla iniciativa que quita beneficios sociales a personas que comentan incivilidades

El Presidente electo, José Antonio Kast, se refirió al «Rol Único de Vándalos» y detalló que se utilizará inteligencia artificial para encontrar a las personas.

La medida busca retirar beneficios sociales a las personas que sean incorporadas en dicho registro. Entre los hechos que podrían ser sancionados, mencionó acciones como barricadas y grafitis, entre otras incivilidades.

Durante una actividad en la comuna de San Miguel, el republicano señaló que “si la democracia termina en barricada todos pierden, entonces ¿cómo nos preparamos? el «Rol Único de Vándalos» ya va a estar vigente”.

“Sal a rayar un graffiti y quedas inscrito en el rol único de vándalos. Nunca más vas a recibir un beneficio del Estado, porque rompiste algo que era de todos; hazte responsable”, manifestó.

El presidente electo dijo: "¿Tendremos que hacer modificaciones legales? Sí. Para que la inteligencia artificial nos pueda servir para identificar todo de la persona".

"Puede que rompan una vez, pero los vamos a ir a buscar. Nos vamos a demorar y los vamos a procesar”, aseguró.

Asimismo, insistió que “te vamos a buscar, te vamos a encontrar y te vamos a procesar, y no vas a recibir nunca más un beneficio del Estado, nunca, nada, porque te tienes que hacer cargo de tu incivilidad. Tu incivilidad afecta a otros”.

