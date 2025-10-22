Ordenan embargo de bienes de la Municipalidad de Santiago por incumplimiento de pago de la exclínica Sierra Bella

El Vigésimo Juzgado Civil de Santiago ordenó el embargo de bienes de la Municipalidad de Santiago tras un juicio ejecutivo iniciado luego que incumpliera el pago a la Inmobiliaria San Valentino SpA por la compraventa de la exclínica Sierra Bella.

En enero de 2023, fue firmada la compra ante la 41ª Notaría de Santiago por $8.200 millones. Según la instrucción notarial, la Municipalidad debía pagar mediante un vale vista inicial por $2.400 millones y otros dos desembolsos pactados.

Sin embargo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), ordenó no cursar el pago pese a la inscripción de la compraventa a nombre del municipio, impidiendo que el Banco Santander liberara los fondos.

Esta situación habría incrementado la deuda con la inmobiliaria, la que actualmente supera los $9.300 millones, monto que sigue aumentando por intereses moratorios.

Ante el incumplimiento del pago, la Inmobiliaria San Valentino inició un juicio ejecutivo y presentó una denuncia ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), solicitando un pronunciamiento sobre la actuación del banco y la orden de no pago emitida por la municipalidad.

Desde la Municipalidad de Santiago reconocieron que el alcalde Desbordes instruyó la orden de no pago del vale vista. Además, señalaron que están “tranquilos” respecto de la demanda ejecutiva y que han interpuesto diversas acciones judiciales en defensa de la institución.

El municipio se ha defendido sosteniendo que mantiene el recurso de nulidad y han insistido en que harán lo posible por anular la compra o pagar el precio para ellos “justos” de la exclínica.

