Furgones, SUV y motocicletas: Gobierno entrega 127 nuevos vehículos para Carabineros a nivel nacional

El Gobierno entregó 127 vehículos y motoscicletas policiales a Carabineros que permitirán seguir reforzando el Programa de Policiamiento Estratégico Inteligente que la institución ha trazado como norte para optimizar el trabajo que desarrolla en el territorio nacional.

En una ceremonia realizada en la Escuela de Carabineros, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y la subsecretaria de Prevención de Delito, dieron el vamos a esta inversión en seguridad pública que se da en el contexto del Convenio de Transferencia de Recursos Consolidable en el marco del Plan Nacional Contra el Crimen Organizado.

En total, se entregaron 30 furgones policiales tipo SUV, 90 motos todo terreno y 7 motos de tránsito, vehículos que serán distribuidos a diferentes unidades territoriales desplegadas en el territorio nacional.

A ello se suman 24 vehículos de las MIc, destinados a fortalecer el trabajo que desarrollan las Oficinas de Integración Comunitaria, gracias al apoyo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que busca seguir incrementando la seguridad en el marco del Programa “Somos Barrios Prioritarios”.

El general director Marcelo Araya Zapata, afirmó que: "valoramos al supremo la entrega de todas las herramientas, que posibilitan a Carabineros desarrollar un mejor servicio, porque va en directo beneficio de la comunidad”.

“Aquí hay una muestra representativa de un total de 127 nuevos vehículos que vienen a reponer aquellos que cumplieron su vida útil, con ello, podemos brindar mayor seguridad, mayor reacción, mayor tranquilidad a la ciudadanía y que, sin lugar a duda, permitirán seguir robusteciendo el Programa de Policiamiento Estratégico Inteligente que hemos trazado como norte para desempeñar nuestro trabajo”, agregó.

(Imagen: Carabineros)

