Colegio de Profesores no firma acuerdo de la mesa del sector público con el Gobierno por considerar inaceptable reajuste menor al IPC

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, no firmará el acuerdo que aceptó parte de la Mesa del Sector Público con el Ejecutivo, ya que considera que al ser un reajuste menor al IPC las y los trabajadores pierden poder adquisitivo. De esta manera, el gremio docente se sumó a la ANEF.

Para el líder gremial docente “no es una oferta, ni una propuesta aceptable la que hizo el Gobierno. Se votó dentro de la mesa, 10 gremios estuvieron por aceptar la propuesta y seis por no aprobar, como hubo mayoría, finalmente se dio por aprobado por parte de la mesa del sector público.

El IPC del año fue un 3.4%, dije antes de partir la negociación, que el piso debe ser la recuperación del IPC. Cualquier negociación debe arrancar desde ese piso”.

Mario Aguilar explicó la oferta del Gobierno “un reajuste en diciembre del 2% y en junio 2026 un 1, 4%, lo que suma 3,4%. Pero recién en junio 2026, lo que significa en la práctica una disminución de sueldo, porque van a ser 6 meses en que el IPC va a aumentar también. Entonces, cuando recuperas recién en junio, ya tuviste retroceso en el poder adquisitivo de tu sueldo y eso, a mi entender, no es aceptable”.

Respecto al bono de término de conflicto o bono término negociación, aclaró “el año 2025 fue de 208 mil pesos para sueldos inferiores a 900 mil y de 104 mil para sueldos superiores a 900 mil pesos, que la mayoría de los profesores están en ese rango. Ahora el Gobierno ofreció un bono de 150 mil para los sueldos más bajos y de 75 mil para los sueldos sobre el millón de pesos”. Por lo tanto, aquí también hay pérdida importante respecto al año pasado”.

Agregó “los demás bonos: aguinaldo, vacaciones, navidad, fiestas patrias, escolaridad, se van a reajustar en ese 3,4%, o sea, ahí no hay tampoco una compensación de esta pérdida, simplemente se va a mantener lo mismo el año pasado”.

Para Aguilar, “esta negociación no es aceptable. Cuando uno tiene un cargo como el que tengo yo de representar a los profesores y profesoras, hay ciertos principios básicos que uno no puede soslayar como que, en una negociación salarial, no puedes bajar ni retroceder en los sueldos; o se mantiene el poder adquisitivo o se aumenta a través de una ganancia de un reajuste real sobre el IPC. Pero eso no ocurrió. Por eso yo no firmé”.

Por último, el presidente del Colegio de Profesores, sostuvo “no me voy a meter en las razones que tengan los gremios que estuvieron de acuerdo con esto y que firmaron el acuerdo, pero quiero ser muy claro. Para mí esto no es aceptable -y hubo otros gremios que también estuvieron en la misma postura- yo creo que esos son principios básicos que uno debe defender. Estoy seguro que la gran mayoría y sino la totalidad de los colegas profesores y profesoras van a estar de acuerdo conmigo que esto no es aceptable porque no se puede perder sueldo”.

