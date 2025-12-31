Incendio de grandes proporciones consume bodegas en el límite de las comunas de San Bernardo y Lo Espejo

Un incendio de grandes proporciones se registra en unas bodegas ubicadas en el límite de las comunas de San Bernardo y Lo Espejo.

La emergencia ha generado una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la región Metropolitana.

Bomberos San Bernardo procedió con alarma general por el siniestro en las bodegas ubicadas en San Esteban y Avenida Lo Espejo, y que registra peligro de propagación.

En tanto, Transporteinforma reportó "restricción de pistas y desvíos en Camino San Esteban con Av. Lo Espejo, debido a procedimiento de bomberos por incendio estructural declarado en bodegas".

"Alertamos a conductores y peatones por gran cantidad de humo hacia ruta5 y variante Gral. Velásquez. Evite desplazamiento por el perímetro San Bernardo", añadió.

