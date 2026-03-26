Delegado Codina dice que suspensión de ciclovía en Nueva Alameda "es simplemente una pausa"

Ante la incertidumbre generada por la detención del proyecto vial, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, aclaró que la interrupción en la construcción de la ciclovía Nueva Alameda-Providencia es una medida de carácter temporal.

Según la autoridad, los trabajos se retomarán una vez que el Ministerio de Vivienda cuente con la solvencia económica necesaria.

Codina respaldó la decisión informada por la cartera de Vivienda, argumentando que existe una necesidad imperante de focalizar los recursos en el déficit habitacional. "Las declaraciones del ministro Produje son claras. En este minuto el Ministerio de Vivienda tiene un serio problema de financiamiento", manifestó, añadiendo que la prioridad actual es brindar techo a quienes viven a la intemperie, por lo que el secretario de Estado "lo que hace es solamente poner una pausa en la construcción de una ciclovía".

El representante del Ejecutivo descartó que la iniciativa haya sido desechada de forma permanente. En su análisis, explicó que la dificultad para asignar fondos este año radica en la urgencia de asistir a familias desprovistas de soluciones estatales, situación que vinculó a la gestión previa. "Nadie dice que se vaya a eliminar este proyecto de manera definitiva", sostuvo, precisando que las ineficiencias del Ministerio de Vivienda durante la administración anterior impidieron concretar soluciones que hoy son prioritarias frente a la ciclovía.

Finalmente, la autoridad regional solicitó comprensión a los habitantes de la capital respecto a esta postergación presupuestaria. "Hago un llamado a la ciudadanía a entender que esto es simplemente una pausa y más adelante se vuelve a la construcción de esa ciclovía", enfatizó Codina. Al ser consultado por los plazos de reactivación, el delegado fue enfático en que esto ocurrirá "hasta que el Ministerio cuente con los recursos necesarios como para poder tener en carpeta el financiamiento de la ciclovía".

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