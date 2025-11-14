Defensa de Pardow cuestiona fondo de la acusación constitucional y justifica ausencia del exministro a comisión

La segunda parte de la sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, comenzó este viernes con la presencia de su abogado, Francisco Cox, y sin la exautoridad, lo que generó cuestionamientos.

Al respecto, el profesional declaró que "fue mi error que el ministro no esté aquí presente (…) yo entendí que el citado era yo”, y ofreció que “si quieren citarlo el día lunes, el ministro puede estar aquí presente”.

El debate se intensificó tras la mención del presidente de la instancia, Jaime Mulet, quien recordó que la cónyuge de Pardow, Catalina Iñiguez, “forma parte del equipo legal del estudio jurídico FerradaNehme, ella es socia del estudio jurídico”, firma que defendió a Transelec en un juicio.

Cox evitó referirse, señalando que “no es materia de la acusación constitucional”.

Al analizar el fondo del libelo, la defensa cuestionó los capítulos iniciales: “intenta forzar una acusación constitucional en base al principio de eficiencia y probidad”, dijo Cox, agregando que ambos “están llenos de conspiraciones, llenos de teorías, pocos hechos reales, incluso hechos falsos”.

El abogado argumentó que exigir al ministro replicar la labor técnica de la Comisión Nacional de Energía “es justamente contrario al uso adecuado de recursos públicos”.

Defendió que “no hubo una participación negligente del exministro Pardow” y concluyó: “si queremos otro procedimiento, hay que reformular la ley, y no acusar constitucionalmente a una persona, que más encima ya renunció (…) lo único que hará esta AC es privarle de la posibilidad de ejercer su vocación, que es ser profesor de la Universidad de Chile”.

