Defensa de Luis Hermosilla apelará resolución que resolvió mantener la prisión preventiva del abogado

Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor de Luis Hermosilla, comentó sobre la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de mantener la prisión preventiva.

El tribunal resolvió que el abogado, quien fue formalizado en el marco del «Caso Audio» deberá seguir cumpliendo la máxima cautelar en el Anexo Capitán Yáber, donde lleva cuatro meses recluido.

Tras la audiencia, Juan Pablo Hermosilla sostuvo que “a estas alturas estamos acostumbrados a que esta es una tarea dura y vamos a seguir nosotros ejerciendo nuestros recursos, vamos a apelar de esta resolución y vamos a ejercer en forma muy activa nuestra defensa, buscando que se revierta la prisión preventiva”.

Al ser consultado sobre que no se habrían presentado nuevos antecedentes, el defensor dijo que “citamos numerosos testimonios y además hay prueba que el fiscal, si ustedes escucharon, que la fiscal señala que en realidad es un testigo que ha declarado a favor nuestro”.

Por otro lado, el profesional afirmó discutieron en recursos de protección que se encuentran pendientes n la Corte de Apelaciones, “que uno de los problemas que se ha producido con todas estas interferencias en las conductas del Ministerio Público es que hoy día, tanto Lorena Parra como el Fiscal Nacional van a tener que declarar como testigo en esta causa”.

“Mi opinión, recuerden que puedo estar equivocado y la jueza no me de la razón, pero mi opinión es que aquí ha habido una investigación por parte del Ministerio Público que no ha cumplido con el principio de objetividad”, indicó.

PURANOTICIA