Defensa de Jadue lamenta fallo del Tricel y asegura que permite que Fiscalía decida "quién puede ser o no candidato"

El equipo jurídico de Daniel Jadue, encabezado por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, manifestó su desacuerdo con la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que suspendió los derechos políticos del exalcalde de Recoleta y lo excluyó del padrón electoral, impidiéndole postular como candidato a diputado por el Distrito 9.

En una declaración conjunta, los representantes del estudio Colombara expresaron su postura frente al dictamen del tribunal: “No compartimos los fundamentos del fallo, que por tres a dos resolvió privar al señor Daniel Jadue del derecho a sufragio, es decir, de la posibilidad de votar y de competir para cargos de elección popular”.

Los abogados lamentaron no haber logrado revertir la decisión: “No estamos de acuerdo con la decisión y lamentamos no haber tenido la capacidad de entregar los argumentos necesarios para haber confirmado el fallo de primera instancia”.

También alertaron sobre las consecuencias institucionales del fallo, señalando que este criterio podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias: “El Ministerio Público, mediante un acto administrativo, como lo es presentar una acusación en contra de cualquier persona, que se presume inocente mientras no haya una condena, podrá decidir quién puede ser o no candidato”.

La exclusión de Jadue se originó a partir de una reclamación presentada por Renovación Nacional (RN), en el marco del proceso judicial que enfrenta el militante comunista. Jadue está imputado por delitos como fraude al fisco, estafa y delito concursal, por los cuales arriesga hasta 18 años de cárcel.

PURANOTICIA