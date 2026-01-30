Defensa de Ángela Vivanco cuestiona prisión preventiva por temas de salud: "Está en remisión de una enfermedad complicada"

El abogado defensor de Ángela Vivanco, Jorge Valladares, cuestionó la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que decretó la medida cautelar de prisión preventiva de su cliente.

El jurista solicitó la nulidad de la detención de su representada -lo que fue desestimado-, apelando a su edad (62 años) y a un delicado momento de salud, producto de un cáncer en remisión.

Durante su salida del tribunal, el abogado lamentó la medida cautelar y reiteró que la exministra de la Corte Suprema "está en remisión de una enfermedad complicada, me imagino que intuyen cuál es".

"No es una situación fácil, cómoda ni confortable, menos para alguien que se está medicando y que estuvo en radioterapia hasta hace poco tiempo", agregó.

Tomando en consideración sus antecedentes de salud, el tribunal ordenó que Ángela Vivanco cumpla con su medida cautelar en un nuevo módulo especial en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde durante estos días estuvo detenida "en tránsito".

Se dictaminó, además, que el Departamento de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Gendarmería entreviste a la imputada y a sus médicos para permitir el ingreso de medicamentos para el tratamiento de su enfermedad de base. Además, se podrá desarrollar una guía de alimento adecuada para sus requerimientos.

En relación al presunto vínculo entre la exjueza con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos -imputados por la causa-, Jorge Valladares señaló que "todo fue en contexto de reuniones sociales, que no da cuenta de una íntima amistad. Eso se va a ver en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal".

