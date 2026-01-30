Decretan prisión preventiva para Ángela Vivanco por cohecho y lavado de activos en el marco del caso "Muñeca Bielorrusa"

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió dejar en prisión preventiva a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, tras ser formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso "Muñeca Bielorrusa".

Se trata de la primera vez que un exintegrante del máximo tribunal de Chile queda bajo esa medida cautelar.

La destituida ministra fue acusada de recibir una millonaria coima en dólares para favorecer al consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM), en medio de una disputa judicial que mantenía con Codelco.

El ente persecutor sostiene que el soborno llegó a sus manos a través de Eduardo Lagos y Mario Vargas, que fueron abogados representantes de CBM y que, actualmente, están en prisión preventiva.

Asimismo, afirma que Gonzalo Migueles -esposo de Vivanco- también participó en el esquema destinado a lavar el dinero de la coima recibida.

El Ministerio Público sostiene que Vargas, que mantenía una relación cercana con Vivanco y Migueles, y su socio Eduardo Lagos, sobornaron a la pareja, pagando al menos $90 millones para resultar favorecidos en la disputa que mantenía con Codelco el consorcio bielorruso y la empresa chilena Movitec.

El juez Cristián Sánchez sostuvo que "el tribunal aprecia, por una parte, que efectivamente existen elementos ilícitos comunes y patrones de ilicitud que brotan de los antecedentes o que se pueden inferir de ellos".

Además, mencionó que se “afectó la integridad del sistema de justicia, sobre todo la independencia externa que deben mantener los jueces, dañando la perspectiva que tienen los ciudadanos sobre el sistema de justicia”.

Cabe señalar que la otrora magistrada pasará los días en el módulo “Capitán Yaber Femenino” de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín.

