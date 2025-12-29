Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal en sector San Carlos de Apoquindo en Las Condes

Un incendio forestal se registra en el sector de San Carlos de Apoquindo en la comuna de Las Condes, región Metropolitana, donde han concurrido 14 compañías de bomberos y personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Hasta el momento las llamas han consumido dos hectáreas de vegetación, pero se teme que el fuego siga avanzando debido al fuerte viento en la zona precordillerana de la región Metropolitana.

La Municipalidad de Las Condes informó que se trabaja en el combate del fuego tanto por aire como por tierra y que está apoyando con camiones aljibe.

Además, se cortó el tránsito en avenida La Plaza, entre Las Flores y El Alba, y el ingreso solo está habilitado para residentes y vehículos de emergencia.

Respecto al siniestro se refirió la Asociación Parque Cordillera, quienes indicaron que "podemos comunicar lamentablemente el desarrollo de un incendio forestal entre los Parques La Plaza Sur y San Carlos de Apoquindo, ambos ubicados en la comuna de Las Condes, bajo la administración de la Asociación Parque Cordillera".

Agregaron que "junto a la brigada de Conaf, Bomberos y la Municipalidad de Las Condes nos encontramos trabajando en la extinción del incendio, incluyendo el refuerzo de helicópteros y camiones aljibes en terreno. Asimismo, todos los visitantes de ambos parques ya fueron evacuados, sin riesgo para ellos".

"En estos momentos desconocemos el motivo que dio origen al incendio, y nuestros esfuerzos se encuentran enfocados en la extinción de la emergencia", complementaron.

