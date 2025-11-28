DC suspende militancia del alcalde de Alto Hospicio ante denuncia por agresión sexual

La Democracia Cristiana informó este viernes que activará el mecanismo interno para suspender la militancia del alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, detenido en Tarapacá tras una denuncia por presunta violación.

La secretaria nacional de la colectividad, Alejandra Krauss, explicó en diálogo con T13 Radio que se aplicará el mismo protocolo utilizado en casos anteriores. Precisó que, una vez realizado el control de detención por parte del Tribunal de Garantía, “se abrirá de oficio el procedimiento disciplinario correspondiente, lo que derivará en la suspensión automática de los derechos de militante”.

Krauss subrayó que la medida responde a hechos que podrían constituir delitos graves y enfatizó: “La regla ha sido siempre la misma, y más aún cuando se trata de situaciones donde la víctima es lo primordial para nosotros”.

Consultada sobre el impacto que la detención generó al interior del partido, la dirigenta fue categórica: “Son intolerables e inconcebibles”. Añadió que, de haber existido señales previas que generaran dudas sobre la conducta de Ferreira, “no habría sido candidato por la DC”.

Cabe señalar que este viernes, el alcalde recuperó su libertad luego que el Tribunal de Garantía estimara que "por ahora" no está en condiciones de formalizar a la autoridad comunal. Asimismo, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, explicó que la resolución no implica que la investigación se detenga.

PURANOTICIA