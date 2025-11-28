Alcalde de Alto Hospicio quedó en libertad tras ser detenido a raíz de una denuncia de agresión sexual

El Ministerio Público informó que el alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira (DC), quedó en libertad este viernes tras ser detenido en el marco de una investigación por denuncia de agresión sexual contra una mujer adulta.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, explicó que “por ahora, el Ministerio Público no se encuentra en condiciones de formalizar al alcalde de la ilustre municipalidad de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, pero se siguen realizando diligencias de investigación para determinar la existencia del hecho y la participación del imputado en su calidad de autor”.

La persecutora destacó que “lo importante es que el Ministerio Público, específicamente a través de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Tarapacá, sigue en contacto permanente con la víctima para cubrir todas sus necesidades y darle protección”.

Asimismo, precisó que el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio “otorgó como medida cautelar previa, la prohibición del imputado de acercarse o comunicarse con la víctima en cualquier forma”.

Las diligencias continúan bajo reserva, en coordinación con la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones.

Por su parte, el municipio emitió un comunicado en el que señaló que la presunta responsabilidad del alcalde “deberá determinarse en tribunales”.

El texto añadió que “la Municipalidad de Alto Hospicio mantiene sus labores al servicio de la comunidad, de manera normal”.

