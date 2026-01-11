Presidente Gabriel Boric cierra enero con 33% de apoyo y alta desaprobación

El presidente Gabriel Boric alcanzó un 33% de aprobación en la última encuesta Criteria, realizada entre el 6 y 8 de enero, lo que representa una baja de un punto respecto a diciembre de 2025 y se produce a dos meses exactos del cambio de mando previsto para el 11 de marzo.

La desaprobación de Boric se ubicó en 59%, reflejando un fuerte rechazo ciudadano a su gestión en el tramo final de su mandato. En paralelo, el respaldo al gobierno como conjunto se mantuvo relativamente estable, con un 31% de aprobación y 61% de desaprobación.

El sondeo también midió las percepciones ciudadanas hacia el presidente electo José Antonio Kast, comparándolas con las que obtuvo Boric en enero de 2022. En este sentido, el porcentaje de satisfechos con los resultados de la elección aumentó de 48% en 2022 a 58% en 2026, mientras que la opinión positiva sobre Kast se situó en torno a 48%.

Respecto al clima social post-elecciones, un 45% de los encuestados consideró que el país está en una senda de reconciliación tras la victoria de Kast, por encima del 32% que respondió lo mismo tras la elección de Boric. Asimismo, la percepción de división social fue menor con el triunfo del republicano.

El sondeo también incluyó preguntas sobre la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela, donde un 54% calificó positivamente los eventos, y un 57% cree que la situación en ese país estará mejor en un año. Por otra parte, el 58% de los consultados estimó que el principal interés de EE. UU. en la operación es el petróleo y otros recursos naturales.

PURANOTICIA