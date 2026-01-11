Vallejo advierte congelamiento del diálogo político luego de intervenciones de Kast

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, acusó este domingo un congelamiento del diálogo entre el Ejecutivo y la oposición, lo que estaría impidiendo avanzar en proyectos legislativos prioritarios durante los últimos dos meses del mandato del Presidente Gabriel Boric.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, la vocera señaló que este quiebre se habría producido tras las intervenciones públicas del presidente electo, José Antonio Kast, y de su equipo, lo que derivó en un abrupto cambio de actitud por parte de la oposición en el Congreso.

Vallejo enfatizó que el Gobierno busca impulsar iniciativas consideradas urgentes, como Sala Cuna para Chile, el Sistema Nacional de Cuidados y el fin del Crédito con Aval del Estado (CAE) mediante la creación del Fondo de Educación Superior (FES), proyectos que calificó como transversales y de alto impacto social.

Respecto al quiebre del diálogo, la ministra afirmó que, pese a existir acuerdos técnicos avanzados, estos no se han traducido en consensos políticos. “Pareciera ser que el presidente electo como que llamó a tirarle la cadena”, expresó, agregando que desde esa semana no han recibido respuestas ni contactos desde la oposición.

Finalmente, Vallejo realizó un llamado a recomponer el diálogo político, subrayando que los acuerdos alcanzados deberían concretarse por el bien del país y de la ciudadanía. “Esperamos que estos acuerdos técnicos se transformen en acuerdos políticos”, concluyó.

