Paula Daza critica gestión de Salud y advierte falta de urgencia política

El sistema público de salud cerró 2025 en un escenario de profunda crisis y comenzó 2026 con nuevos problemas, marcados por largas esperas en urgencias, déficit financiero hospitalario y listas de espera que superan los 2,5 millones de casos, situación que ha generado fuertes cuestionamientos a la conducción del Ministerio de Salud.

En este contexto, la exsubsecretaria de Salud Pública Paula Daza afirmó que el país enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes, asegurando que “este gobierno ha dejado al país en una situación sanitaria en crisis”, lo que exige mayor gobernanza, priorización y liderazgo político para enfrentar los desafíos actuales.

En entrevista con El Mercurio, Daza advirtió que las listas de espera han aumentado, mientras los hospitales enfrentan problemas graves de financiamiento, falta de insumos y dificultades para pagar a proveedores, situación que —según afirmó— termina afectando directamente a los usuarios del sistema público.

Respecto a la gestión de la ministra Ximena Aguilera, Daza reconoció su rol durante la pandemia, pero fue enfática en señalar que “le faltó liderazgo para hacerse cargo de problemas urgentes”, criticando especialmente que la reforma de salud y la ley corta de isapres no hayan sido priorizadas políticamente desde el Ejecutivo.

Finalmente, la exsubsecretaria subrayó que las urgencias hospitalarias representan una vulneración grave a los derechos de los pacientes, calificando como “gravísimo” el escenario que enfrentan personas que acuden con dolor y angustia, y llamó a reforzar la gestión hospitalaria, la atención primaria y la colaboración público-privada, con foco en pacientes oncológicos y adultos mayores, de cara a los desafíos inmediatos de 2026.

