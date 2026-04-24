Dan de baja a los siete carabineros involucrados en accidente donde murió una mujer en Santiago

Este viernes se confirmó que todos los ocupantes del vehículo que provocó el fatal accidente de tránsito en el centro de Santiago eran funcionarios de Carabineros por lo que fueron dados de baja de la institución.

Mediante la difusión de un comunicado oficial, la policía uniformada aseveró que, sumado a quien iba al volante, “se estableció la vinculación de otros seis funcionarios en los hechos por lo cual se dispuso su inmediata baja de la institución”.

Quien conducía el móvil fue identificado como Ángel Cerna Rojas, efectivo perteneciente a la Cuarta Comisaría de Santiago. Actualmente, el sujeto permanece bajo arresto luego de que las pericias lograran determinar que conducía en estado de ebriedad.

Respecto a la situación judicial del aprehendido, el fiscal Felipe Olivari detalló que “hay una persona detenida que es el conductor del vehículo que provoca la colisión. Él está detenido en estos momentos por un delito de conducción en estado de ebriedad… y también por el delito del artículo 195 de la ley de tránsito, que en términos simples es darse la fuga en todo accidente”.

El representante del Ministerio Público complementó que el imputado buscó evadir su culpa intentando hacer creer que su automóvil había sido robado. No obstante, los registros captados por una cámara de seguridad terminaron por delatarlo.

Sobre dicha prueba audiovisual, Olivari precisó: “Hay un video que es clarísimo, que concuerda con sus vestimentas, que se ve cuando desciende del vehículo”.

Tal como se mencionó, los demás tripulantes del auto compartían la condición de uniformados y corrieron la misma suerte al ser expulsados de la institución. La nómina con sus identidades es la siguiente:

Ángel Cerna Rojas, cabo (conductor) C. Gallardo M, cabo primero (acompañante) B. Luna O., cabo segundo (acompañante) P. Uribe S., cabo segundo (acompañante) M. Cádiz V., carabinero (acompañante) R. Correa C., carabinero (acompañante) R. Muñoz O., carabinero (acompañante)

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