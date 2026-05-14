Diputados de oposición advierten riesgos medioambientales en proyecto de Reconstrucción

Los diputados Jaime Bassa (Frente Amplio), Gustavo Gatica (independiente de la bancada del Partido Comunista) y Francisco Crisóstomo (Partido Social), integrantes de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, manifestaron su preocupación por las disposiciones ambientales del proyecto de Reconstrucción impulsado por el Gobierno, cuya discusión comenzó este jueves en esa instancia legislativa con la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de pasar la Comisión de Hacienda.

Los parlamentarios opositores cuestionaron los artículos 14 al 18 del proyecto, advirtiendo que diversas normas ya han sido objeto de reparos por parte de académicos, especialistas en derecho ambiental e incluso la Corte Suprema, debido a sus efectos sobre la institucionalidad ambiental, la justicia ambiental y el rol del Estado frente a inversiones privadas.

“La Corte Suprema puso sobre la mesa algunos puntos muy preocupantes, como el seguro que favorece a las inversiones ilegales. Se puede conseguir la resolución en el Comité Político, luego perderla en la Corte Suprema y en la Corte de apelaciones por declaración de ilegalidad, y el Estado les paga un seguro que devuelve lo invertido. Esto no tiene precedentes”, dijo Jaime Bassa.

Añadió que “además hay problemas importantes relativos con la justicia ambiental y con los procesos de tramitación de los permisos ambientales. La Corte Suprema ha sido muy enfática en que es necesario que se dé un debate que incorpore los distintos elementos del sistema que protege al medio ambiente y no sólo un par de normas discutidas a la carrera”.

Según Francisco Crisóstomo, “se prevé un seguro a todo evento para las grandes empresas, y eso no lo podemos permitir. Vemos que se van a hacer grandes recortes a nivel nacional y que al mismo tiempo se hace caja con esta verdadera reforma tributaria para beneficiar a los más ricos con la baja de impuestos".

"Y también se asegura a las empresas con este seguro a todo evento si el proyecto sale aprobado. Pedimos al Gobierno que haya mayor discusión y más tiempo para hablar sobre esta megarreforma”.

Por su parte, Gustavo Gatica declaró que “tenemos que romper con esta falsa dicotomía entre desarrollo económico y protección del medio ambiente. Se puede crecer económicamente cuidando al medio ambiente. Está muy claro lo que pasa en Chile cuando se crece de forma desregulada. Ya lo saben las familias que viven en comunas que son zonas de sacrificio”.

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