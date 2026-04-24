Fallece mujer que fue víctima de choque provocado por carabinero que conducía ebrio en Santiago

Un fatal desenlace tuvo el grave accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este viernes en el centro de Santiago, luego de que se confirmara el fallecimiento de la mujer que resultó víctima del impacto.

El siniestro fue provocado por un automóvil ocupado por siete funcionarios de Carabineros, cuyo conductor se encontraba manejando en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 horas, momento en que la afectada —una joven de nacionalidad colombiana identificada con las iniciales M.F.R.— viajaba a bordo de un vehículo de aplicación.

Justo en la intersección de las calles San Francisco con Tarapacá, el automóvil guiado por un cabo de la Cuarta Comisaría de Santiago no habría respetado las señaléticas viales, desencadenando así la violenta colisión.

A raíz de la alta energía del choque, la pasajera salió eyectada del vehículo. Pese a la gravedad de la situación, los efectivos policiales implicados escaparon del lugar sin brindar asistencia a la víctima.

Posteriormente, la joven fue trasladada de urgencia a las dependencias de la ex Posta Central, recinto médico donde finalmente se constató su deceso cerca del mediodía de este viernes.

En un intento por evadir su culpa, el uniformado que guiaba el automóvil en estado de ebriedad acudió a una comisaría para interponer una denuncia por el supuesto robo de su vehículo. Sin embargo, el desarrollo de diversas diligencias investigativas permitió acreditar su responsabilidad en el siniestro, quedando en calidad de detenido.

(Imagen: 24 Horas)

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